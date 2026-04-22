Vídeo: Cachorro invade palco e é adotado por Michele Andrade durante show

O que era para ser apenas mais uma apresentação na agenda da cantora Michele Andrade se transformou em uma emocionante história de solidariedade e amor aos animais. Durante seu show em Cajazeiras, um cachorro de rua “invadiu” o palco no meio da performance, conquistando imediatamente a plateia e o coração da artista.

O clima de festa deu lugar a emoção e aos aplausos quando Michele, em vez de pedir para retirarem o animal, decidiu que aquele encontro não seria por acaso.

Um novo lar para “Cajá”

Sensibilizada com a situação do cãozinho, que se mostrava bastante feliz ao velâ, a cantora interrompeu a dinâmica do show para garantir o futuro do animal. Ela o batizou carinhosamente de Cajá, em homenagem à cidade onde se apresentava.

Demonstrando preocupação imediata com o bem-estar do novo amigo, Michele deu ordens claras à sua equipe técnica.

“Ele está tão magrinho”, lamentou a cantora. “Coloquem ele no meu ônibus agora, liguem o ar-condicionado bem geladinho. Agora ele vai ser feliz”, afirmou sob os gritos de aprovação do público.

Família aumentando

Com muito bom humor, a artista ainda brincou sobre a quantidade de animais que já possui em casa. Ao anunciar a adoção de Cajá, ela confessou: “ Quase não tem cachoro, só cinco!”.

O gesto de Michele Andrade rapidamente viralizou nas redes sociais, sendo apontado por fãs como um exemplo de humanidade. O que começou como uma invasão inesperada terminou com Cajá trocando as ruas pela vida na estrada e pelo conforto de um lar definitivo.