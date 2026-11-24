Recordista mundial elogiou o desempenho do influenciador, mas brincou que ele ainda precisa de cinco anos de treino.

O youtuber e influenciador norte-americano Darren Watkins Jr., conhecido mundialmente como IShowSpeed, surpreendeu o universo do atletismo ao completar os 100 metros rasos em 10,352 segundos. O feito foi registrado no segundo episódio da nova temporada de Speed Goes Pro, série em que o criador de conteúdo se submete a rotinas de treinamento de diferentes modalidades ao lado de atletas e ex-atletas profissionais.

O resultado chamou a atenção até mesmo de Usain Bolt, maior lenda da história da prova e detentor do recorde mundial desde 2009, com a marca de 9,58 segundos. Em vídeo divulgado no último domingo (22), o astro jamaicano não escondeu a surpresa com a performance do influenciador.

“Fiquei muito impressionado. Correr em 10,35s não é fácil. Fiquei chocado e genuinamente impressionado. Vai abrir os olhos de muitas pessoas”, elogiou Bolt.

Apesar de reconhecer que Speed reúne potencial físico para ingressar no atletismo profissional, o tricampeão olímpico manteve o bom humor para conter a empolgação do jovem após a comemoração na pista: “Não vamos enlouquecer, você precisa de pelo menos mais cinco anos de treino”, brincou.

Meses de preparação olímpica

A marca expressiva é fruto de uma preparação iniciada em setembro de 2025. Sem qualquer experiência prévia nas pistas, IShowSpeed passou a ser treinado por Ato Boldon, ex-velocista de Trinidad e Tobago e vencedor de quatro medalhas olímpicas.

Ao longo dos meses de treinos intensivos, o criador de conteúdo conseguiu baixar seu tempo inicial de 10,50 segundos para os 10,352 segundos cronometrados durante o encontro com Usain Bolt, realizado em uma pista de atletismo em Miramar, na Flórida (EUA).

Honrando o próprio nome

Para o youtuber, cujo apelido Speed significa “velocidade” em inglês, o desafio carregava um peso simbólico extra, motivando-o a buscar o melhor desempenho possível diante do ídolo.

“Esse episódio é muito importante para mim. Meu nome tem ‘velocidade’ nele. É claro que levo todos os episódios muito a sério, mas nesse estou levando para o coração. Estou treinando para impressionar Bolt, o GOAT [maior de todos os tempos]”, destacou o influenciador.

Foto: X/IShowSpeed