Intitulado “Reimaginário”, show estreia em 12 de dezembro em São Paulo com versões para hits da Banda Eva e Marília Mendonça.

Aquecendo os motores para o Carnaval de 2027, Claudia Leitte estreia sua nova turnê, intitulada “Reimaginário”, no próximo dia 12 de dezembro, em São Paulo. O espetáculo inaugura uma nova fase na carreira da artista, que aposta em releituras de grandes sucessos da música brasileira para embalar o público rumo à temporada de folia.

No repertório do projeto, a cantora revisita as raízes do axé com uma nova versão de “Alô Paixão”, clássico eternizado originalmente pela Banda Eva. Além do ritmo baiano, o show abre espaço para o sertanejo e para a emoção com uma homenagem póstuma à cantora Marília Mendonça, por meio da interpretação de “De Quem é a Culpa?”.

Foto Reprodução