Mesmo diante de um cenário permeado de dificuldades no ramo da música regional, a Senta Peia celebra quase duas décadas de (r)existência

Uma banda que exala cultura e musicalidade amazônida, que resiste em meio a um cenário cultural que disputa espaço com estilos musicais dominantes, ainda assim, a Banda Senta Peia, contando com Eduardo Luz, vocalista e fundador, e sob a condução da produtora cultural Márcia Mawe, celebra 18 anos neste sábado (28), com uma nova identidade artística e a conclusão da primeira edição do projeto Sonora Amazônica.

Ao somar 18 anos de trajetória na música paraense, marcados pela valorização da cultura amazônica, pela diversidade de ritmos e pela capacidade de se reinventar ao longo do tempo, a banda possui uma diversidade de músicas autorais como: Boi da Estrela, Alegria do Povo, Toada do Oriente, Princesas de Maiandeua, Carimbó das Meninas, Presente dos Orixás, Ritmo Quente, tudo isso e mais reunidos nos EPs “Nosso Cantar Amazônico” e EP “Identidade”, que contém as músicas: Clarão da Lua Cheia, Xote do Beijo, No cair da tarde, Na mesma moeda, Carimbó que Senta Peia.

Fundada pelo cantor, músico e compositor Eduardo Luz, que assume os vocais, a banda nasceu em Belém do Pará e construiu sua identidade a partir da riqueza musical da região, estabelecendo diálogos entre os ritmos tradicionais amazônicos e diferentes influências da música brasileira e contemporânea. Eduardo possui ainda canções solo como: Canto de Pescador, Depois de Amanhã, Leve-me e Não sei rezar.

Ao longo de sua caminhada, a Senta Peia passou por diferentes formações e processos de reformulação artística e musical. Hoje, com uma nova cara, uma formação renovada e uma proposta musical mais contemporânea, a banda vive uma fase de amadurecimento, inovação e fortalecimento de sua identidade amazônica, sem perder a essência que marcou sua origem.

Atualmente, sob a condução da produtora cultural Márcia Mawe (Márcia Costa), a Senta Peia amplia seus horizontes, investindo na criação de novos projetos, na valorização da música autoral e na construção de parcerias que fortalecem sua presença no cenário cultural.

Sonora Amazônica: Tradição, Experimentação e Novos Caminhos

Como parte das comemorações de seus 18 anos, a Banda Senta Peia celebra também um importante momento de sua trajetória: a finalização da primeira edição do Sonora Amazônica – Laboratório de Experimentação Musical.

O projeto promove o encontro entre ancestralidade e contemporaneidade, reunindo artistas, músicos e mestres da cultura popular em processos coletivos de criação e experimentação sonora, valorizando os saberes tradicionais e estabelecendo diálogos com novas linguagens artísticas e tecnologias musicais.

Com referências no carimbó, lundu, marabaixo, guitarrada e em sonoridades contemporâneas, o laboratório fortalece a conexão entre tradição e inovação, abrindo espaço para novas composições, arranjos e experiências musicais.

O Sonora Amazônica simboliza essa nova fase da Senta Peia: uma banda que respeita suas raízes, mas que também se permite experimentar, transformar e descobrir novos caminhos para sua música.

18 anos e uma nova história para contar

Com uma nova formação, uma identidade artística revitalizada e novos projetos em desenvolvimento, a Banda Senta Peia reafirma seu compromisso com a valorização da música amazônica e com a construção de uma sonoridade que busca conectar gerações.

A presença de Eduardo Luz, fundador e vocalista da Senta Peia, mantém viva a história da banda, enquanto a atuação de Márcia Mawe na produção cultural fortalece essa nova etapa, marcada pela organização, criatividade e ampliação de oportunidades.

Serviço: Banda Senta Peia celebra 18 anos de trajetória na música regional paraense neste sábado (28).

Redes Sociais da banda:

YouTube: https://www.youtube.com/@ BandaSentaPeia

Spotify: https://open.spotify.com/intl- pt/artist/ 25w0PGsTpgHCJ8uhAxWNCR

Instagram: https://www.instagram.com/ bandasentapeia/