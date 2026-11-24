Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou um condutor ferido e provocou um incêndio em um dos veículos na tarde desta segunda-feira (23), na Avenida Sete de Setembro, em Tucuruí, no sudeste do Pará.

Segundo informações preliminares, uma das motocicletas pegou fogo após o impacto. As chamas também atingiram um dos motociclistas, que precisou de atendimento médico.

Populares que estavam no local ajudaram a conter o incêndio antes da chegada do socorro.