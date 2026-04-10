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ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Errei!”; Chaiany Andrade confunde bordões ao flagrar Luciano Huck em restaurante

Dando um show de espontaneidade, Chaiany brincou sobre o ambiente sofisticado onde estava: “Eu tava almoçando em lugar chique pra p*rra”, disparou. Enquanto filmava o local, a ex-participante notou a presença de figuras importantes, incluindo o apresentador Luciano Huck, que apareceu ao fundo das imagens.

A Confusão de Bordões

Ao perceber a presença do comandante do Domingão, Chaiany não perdeu tempo e soltou o clássico: “Ô loco, meu!”. No entanto, a gafe foi imediata: o bordão pertence a Fausto Silva, o Faustão.

Ao notar o deslize, ela se corrigiu na hora:

“Errei. Ixe, confundi o final, é ‘loucura, loucura, loucura’”, escreveu na legenda, adotando agora o bordão correto de Huck.

Sucesso nas Redes

A transparência de Chaiany ao lidar com o erro e sua forma bem-humorada de mostrar a “vida de luxo” após o reality continuam rendendo engajamento. Para os fãs, o momento reforçou o carisma que a levou ao programa, mostrando que, mesmo em lugares sofisticados, ela não perde o jeito brincalhão de ser.

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