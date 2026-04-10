Vídeo: “Só quem tem sabe”: Camila Loures choca seguidores ao mostrar resultado de cirurgia na testa

Influenciadora revela satisfação com procedimento estético e desabafa sobre insegurança que a acompanhava há anos.

Para Camila, a decisão de operar foi motivada pelo impacto que a veia visível causava em sua autoestima, especialmente durante a produção de fotos e vídeos para seus milhões de seguidores.

“Perfeita a minha testa, juro, surreal. Muita gente tem essa veia na testa e só quem tem sabe o quanto incomoda”, desabafou a influenciadora ao mostrar a rápida evolução nos primeiros dias de pós-operatório.

Segurança no Procedimento

Camila destacou que a escolha pela cirurgia foi facilitada pela confiança transmitida pela equipe médica. A tranquilidade durante o processo foi um fator decisivo para que ela desse o passo final e resolvesse o problema que a acompanhava há anos.

Entenda a Técnica: O Endolaser

O método escolhido por Camila Loures foi o endolaser, uma técnica moderna e minimamente invasiva voltada para o tratamento de veias superficiais.

O procedimento utiliza uma fibra que emite energia térmica diretamente no vaso, promovendo o seu fechamento. Com o tempo, a veia é reabsorvida naturalmente pelo organismo.

A intervenção é realizada sob anestesia local, dispensa a necessidade de internação hospitalar e permite que o paciente retorne rapidamente às suas atividades cotidianas.

O sucesso da recuperação de Camila reforça a popularidade de procedimentos estéticos funcionais que, além da mudança física, buscam proporcionar bem-estar emocional e segurança pessoal aos pacientes.