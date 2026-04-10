domingo, abril 12, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: “Só quem tem sabe”: Camila Loures choca seguidores ao mostrar resultado de cirurgia na testa

Influenciadora revela satisfação com procedimento estético e desabafa sobre insegurança que a acompanhava há anos.

Para Camila, a decisão de operar foi motivada pelo impacto que a veia visível causava em sua autoestima, especialmente durante a produção de fotos e vídeos para seus milhões de seguidores.

“Perfeita a minha testa, juro, surreal. Muita gente tem essa veia na testa e só quem tem sabe o quanto incomoda”, desabafou a influenciadora ao mostrar a rápida evolução nos primeiros dias de pós-operatório.

Segurança no Procedimento

Camila destacou que a escolha pela cirurgia foi facilitada pela confiança transmitida pela equipe médica. A tranquilidade durante o processo foi um fator decisivo para que ela desse o passo final e resolvesse o problema que a acompanhava há anos.

Entenda a Técnica: O Endolaser

O método escolhido por Camila Loures foi o endolaser, uma técnica moderna e minimamente invasiva voltada para o tratamento de veias superficiais.

O procedimento utiliza uma fibra que emite energia térmica diretamente no vaso, promovendo o seu fechamento. Com o tempo, a veia é reabsorvida naturalmente pelo organismo.

A intervenção é realizada sob anestesia local, dispensa a necessidade de internação hospitalar e permite que o paciente retorne rapidamente às suas atividades cotidianas.

O sucesso da recuperação de Camila reforça a popularidade de procedimentos estéticos funcionais que, além da mudança física, buscam proporcionar bem-estar emocional e segurança pessoal aos pacientes.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: “Errei!”; Chaiany Andrade confunde bordões ao flagrar Luciano Huck em restaurante
Próximo artigo
Vídeo: “Tem que fazer a matemática”; Virginia detalha logística de Stories no exterior

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315