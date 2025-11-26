Vídeo: Greta Thunberg é impedida de entrar em Veneza após tingir canal de verde

A medida drástica foi tomada pelas autoridades italianas após o protesto ambiental na histórica cidade.

A ativista sueca Greta Thunberg, de 22 anos, retornou ao ativismo climático e, junto a outros 35 manifestantes do grupo Extinction Rebellion, causou polêmica em Veneza, na Itália. O grupo foi expulso e multado após tingir o histórico Canal de Veneza com um corante verde brilhante.

Os manifestantes alegaram que o corante utilizado não era tóxico e não representava ameaças ambientais. A ação, segundo o grupo, foi planejada para “chamar a atenção para os efeitos massivos do colapso climático”, ressaltando que Veneza está entre as cidades mais vulneráveis da Europa devido à elevação do nível do mar e às inundações recorrentes.

Banimento e Multa

Apesar das justificativas, o protesto gerou forte indignação das autoridades locais. O jornal Telegraph reportou que todos os envolvidos foram proibidos de entrar na cidade por 48 horas e receberam uma multa de US$ 172.

O incidente marca o retorno de Greta Thunberg ao ativismo climático, após ela ter dedicado sua agenda nos últimos dois anos a se envolver na discussão sobre a guerra no Oriente Médio e a causa palestina.

