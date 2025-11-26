quarta-feira, novembro 26, 2025
Vídeo: “Por que estamos falando em inglês?”, dispara Anahí ao descobrir que fã é brasileiro

O momento de surpresa e carinho da cantora, flagrado em um evento da banda, viralizou e derreteu os corações dos fãs na web.

A cantora Anahí, eterna Mia Colucci de “Rebelde”, proporcionou um momento hilário e emocionante para os fãs brasileiros em Nova York nesta segunda-feira (24). A artista estava nos Estados Unidos para a cerimônia do 53º International Emmy Awards, onde concorria a um prêmio pelo programa mexicano “¿Quién es la Máscara?”.

Embora não tenha levado o prêmio, a simples aparição de Anahí no tapete vermelho já foi motivo de celebração para seus admiradores. A grande surpresa aconteceu na saída do evento, quando a cantora parou para atender fãs.

O Encontro Inesperado

A interação com um fã em especial, identificado nas redes sociais como Matt Sobral, viralizou no X (antigo Twitter). No vídeo, o fã conversa com Anahí enquanto ela autografa um item.

Após se abraçarem, a cantora pergunta a nacionalidade do rapaz. Ao ouvir que ele era brasileiro, Anahí disparou, visivelmente surpresa e emocionada, falando em português:

“E por que estamos falando em inglês?! Eu pode falar!”

O fã, também em português, respondeu com um “Desculpa”. Em seguida, os dois se abraçaram calorosamente para tirar fotos, encerrando o encontro com a espontaneidade e carinho que marcam a relação da artista com o público do Brasil.

“20 anos que minha vida mudou por conta dela. Minha 1ª obsessão e maior ícone fashion. Anos pensando no dia que poderia abraçar ela e a certeza de que nunca aconteceria, mas estava errado. Conheci minha mãe e pude abraçar, falar que amava e conversar de verdade. Te amo”, se declarou Matt à Anahí.

Foto Reprodução X

