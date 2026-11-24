Acompanhado de Poliana Rocha, cantor deu início a 72 horas de festa em alto-mar com bom humor, pocket show e bolo regado a cachaça.

O cantor Leonardo, de 63 anos, chamou a atenção ao chegar ao “Navio Cabaré 2026” dirigindo uma carreta em Santos, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (23). Acompanhado da esposa, Poliana Rocha, o anfitrião abriu com bom humor a quinta edição da festa em alto-mar, que segue até quinta-feira (26) a bordo do luxuoso transatlântico MSC Divina.

Registros divulgados nas redes sociais oficiais do cruzeiro mostram o sertanejo buzinando o veículo e interagindo com os fãs logo no embarque. Sem perder a irreverência, o artista brincou sobre a experiência ao volante:

“É por isso que os caminhoneiros carregam o progresso desse Brasil. Não é fácil ser caminhoneiro. É meu primeiro dia e já larguei mão”, divertiu-se Leonardo.

Bolo com cachaça e pocket show no embarque

Já a bordo, o cantor cumprimentou o público e protagonizou outro momento tradicional da abertura do evento diante do bolo comemorativo. “Eu vou cortar a p**** desse bolo. Eu tenho uma raiva de bolo”, brincou antes de repetir o ritual do ano anterior e despejar cachaça da marca homônima do projeto sobre o doce. O primeiro pedaço foi entregue à esposa, Poliana Rocha.

Na sequência, Leonardo presenteou os passageiros com uma prévia musical, cantando clássicos de sua trajetória, como o sucesso “Talismã”, sob aplausos e gritos da plateia.

Navegando pela primeira vez em águas brasileiras, o MSC Divina recebe 72 horas de programação intensa. Além do anfitrião, a edição de 2026 reúne apresentações de Amado Batista, Natanzinho Lima, Maiara & Maraisa, Alexandre Pires, César Menotti & Fabiano, Limão com Mel e DJs convidados.

Relembre a edição de 2025

Realizado entre 18 e 21 de outubro do ano passado, o Navio Cabaré 2025 contou com shows de Daniel, Edson & Hudson, Pablo do Arrocha, Rionegro & Solimões e Roberta Miranda. Na abertura daquela edição, Leonardo e Poliana apostaram em trajes brancos, brindaram com champanhe e o cantor também surpreendeu o público ao regar o bolo festivo com uma garrafa inteira de cachaça ao lado do ator Eri Johnson.

Um dos momentos mais marcantes de 2025 ocorreu no segundo dia de viagem, quando Leonardo recebeu nos bastidores Andréa Mota e Lyandra Costa, viúva e filha de seu irmão e ex-parceiro de dupla, Leandro (morto em 1998, vítima de um tumor raro no tórax). Durante a apresentação, o sertanejo emocionou os passageiros ao interpretar “Não Aprendi a Dizer Adeus” diante de imagens do irmão exibidas no telão registro definido por Lyandra nas redes sociais como o “momento mais emocionante” da viagem.