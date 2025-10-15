Vídeo: maniçoba no pão? paraense inventa e bomba na internet!

Uma mistura, no mínimo, inusitada chamou atenção nas redes sociais e deu o que falar entre os paraenses: maniçoba no pão.

O vídeo, publicado originalmente em julho no Instagram, voltou a circular nos últimos dias — já no clima do Círio de Nazaré 2025, quando o prato típico costuma ser o grande protagonista das mesas no almoço após a procissão.

A publicação foi feita pelo influenciador Eduardo Beckham, que flagrou o amigo Gustavo Moreira preparando o lanche diferenciado. Nas imagens, Gustavo aparece recheando um pão com uma generosa porção de maniçoba e, sem pensar duas vezes, experimenta a criação, aprovando com um aceno de cabeça.

“Aquela pessoa que tem um paladar diferenciado ”, brincou Eduardo na legenda.

“Égua, cara! Eu já vi de tudo, mas maniçoba no pão, mano!”, reagiu, surpreso com a invenção do amigo.

Nos comentários, os internautas se dividiram entre curiosos e corajosos:

“Meu Deus, nunca pensei nisso vou fazer!”, escreveu uma seguidora.

“Nossaaaaaaaaa. Que vontade!”, disse outro usuário, já com água na boca.

A maniçoba é um dos pratos mais tradicionais da culinária paraense, preparada com maniva — a folha da mandioca-brava moída — que precisa ser cozida por pelo menos sete dias para eliminar o ácido cianídrico, substância naturalmente tóxica da planta. A receita leva ainda carnes de porco e defumados, e costuma ser servida com arroz branco, farinha d’água e pimenta.

Agora, parece que a criatividade paraense encontrou um novo jeito de saborear o clássico — e, pelo visto, o “pão com maniçoba” já conquistou seu espaço nas conversas (e talvez nos cafés da manhã) do Pará.

Se inscreva no canal: