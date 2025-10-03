sexta-feira, outubro 3, 2025
SEGURANÇA

Dupla é presa por furto qualificado e violência psicológica contra mulher no Pará

A Polícia Civil prendeu dois homens acusados de furto qualificado, ameaça e violência psicológica contra uma mulher no Pará. Segundo as investigações, os suspeitos agiram de forma a intimidar a vítima, causando medo e danos emocionais, além de subtrair pertences de maneira ilícita.

O caso chamou a atenção por evidenciar que a violência contra a mulher vai além das agressões físicas, incluindo ameaças e atitudes que ferem a dignidade e o bem-estar emocional. A prisão da dupla demonstra a importância da aplicação rigorosa da lei e do trabalho das forças de segurança no enfrentamento a esse tipo de crime.

As autoridades reforçam a necessidade de que vítimas denunciem situações de violência, destacando que há canais de proteção e acolhimento disponíveis, como o 180, que funciona de forma gratuita e 24 horas em todo o país.

Imagem: Ascom PC

