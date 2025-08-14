Vídeo: Sabrina Sá, cantora gospel, desabafa sobre câncer de mama: “Não é fácil, mas também não é impossível”

A artista usou as redes sociais para falar sobre o início da quimioterapia, reforçando a importância da fé e dos exames preventivos.

A cantora gospel Sabrina Sá emocionou seus seguidores ao revelar, em um vídeo no Instagram, que foi diagnosticada com câncer de mama. No relato, publicado na quarta-feira (13), ela compartilhou detalhes do diagnóstico, o início do tratamento e fez um apelo pela importância da prevenção.

Sabrina descreveu o impacto da notícia e como tem enfrentado o momento com fé e resiliência. “Hoje estamos vivendo a grande corrida para a cura, o milagre do câncer de mama. Esse ano o Senhor permitiu vivenciarmos esse desafio e estamos firmes e constantes no Senhor”, declarou.

A artista já começou as sessões de quimioterapia, mas afirmou sentir a presença de Deus em todas as etapas. “Está tudo fluindo para a glória de Deus. Não é fácil, mas também não é impossível, porque para Deus nada é impossível”, disse. Apesar da rotina de tratamento, ela mantém sua agenda de louvores e participações em eventos religiosos, sempre que possível, e se diz confiante no “grande testemunho que está sendo gerado”.

Durante o vídeo, Sabrina alertou sobre o aumento dos casos de câncer de mama entre mulheres jovens, ressaltando a quantidade de pacientes de sua idade que encontra no tratamento. “O índice está muito alto e isso reforça a importância de se cuidar. Muitas vezes, a descoberta precoce pode salvar vidas”, pontuou.

Ela finalizou destacando a importância do apoio emocional, mencionando que o suporte de familiares, amigos, líderes religiosos e da igreja tem sido essencial para manter sua força e esperança. “Cada palavra, cada oração e cada gesto de carinho fazem diferença nesse processo”, concluiu.

