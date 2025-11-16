Vídeo: Thais Souza e Silvero Pereira contam com o “Jeitinho Paraense” na Dança dos Famosos

A competição do “Dança dos Famosos” segue acirrada, e a dupla formada pela talentosa bailarina paraense Thais Souza e o ator Silvero Pereira está mobilizando as redes sociais em busca de apoio popular. Cientes da importância do voto do público, a dupla tem feito um apelo especial para garantir sua permanência no quadro.

Em uma interação divertida e estratégica na internet, Thais Souza, conhecida por sua garra e carisma, compartilhou com seus seguidores o “jeitinho paraense” de conquistar votos. Esse método, que envolve muita energia, simpatia e, claro, o calor humano característico do Pará, foi ensinado ao seu parceiro de dança.

O objetivo é claro: traduzir a paixão e o ritmo das apresentações no palco em votos que farão a diferença na contagem final. A técnica, que mistura o entusiasmo da dança com a autenticidade regional, visa engajar a audiência para que ela participe ativamente da votação.

A parceria entre Thais e Silvero tem sido marcada por apresentações vibrantes e uma química notável, e agora, eles esperam que o carisma de Thais e a mobilização do público paraense e brasileiro garantam a vaga da dupla nas próximas fases do quadro. O recado está dado: é hora de votar!

Se inscreva no canal: