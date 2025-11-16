Vídeo: Manu Bahtidão ompartilha jornada pessoal: o diagnóstico de autismo do filho, Theo



Em um relato emocionante e de grande importância, a cantora Manu Bahtidão abriu seu coração e compartilhou publicamente um momento significativo de sua vida familiar: o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de seu filho, Theo. A notícia veio após um período de anos de investigação e busca por respostas.

A artista fez questão de ressaltar que o diagnóstico não deve ser visto como um rótulo limitador. Pelo contrário, ela o encara como um guia essencial para a vida do menino. Segundo Manu Bahtidão, ter o conhecimento do TEA de Theo é o primeiro passo para garantir que ele receba todo o apoio especializado e as terapias adequadas para o seu desenvolvimento pleno.

“Não é um rótulo, é um guia.”

A postura de Manu Bahtidão ao compartilhar a notícia serve como um poderoso exemplo de aceitação e conscientização. Ao tornar pública a jornada de Theo, ela contribui para desmistificar o autismo e reforça a importância da intervenção precoce e do acolhimento familiar para todas as crianças no espectro.

A comunidade e os fãs têm demonstrado grande carinho e solidariedade à cantora e sua família neste momento, celebrando a força e o amor com que Manu Bahtidão abraça cada etapa do crescimento de seu filho.

