Vídeo: Luiza Possi expõe ataques na rede por nova fase evangélica; “Fico quietinha para escutar Deus”

Filha de Zizi Possi não se calou diante das críticas sobre o novo rumo de sua carreira na música cristã.

A trajetória artística de Luiza Possi atravessa um momento de profunda transformação, mas nem todos os seus seguidores parecem estar acompanhando o ritmo dessa mudança. Desde que anunciou sua conversão e passou a focar sua carreira na música cristã, a cantora — filha da icônica Zizi Possi — tem enfrentado uma onda de ataques e comentários negativos nas redes sociais.

Cansada do silêncio, a artista decidiu usar seu perfil oficial para expor o preconceito que vem sofrendo e reafirmar sua nova caminhada espiritual.

“Deixa eles falarem”

Em um vídeo sincero, Luiza rebateu a ideia de que o julgamento da internet define sua realidade. Ao ser confrontada com o ditado popular de que “a voz do povo é a voz de Deus”, a cantora deu uma resposta reflexiva e direta sobre sua fé:

“As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus a gente fica, ó… bem quietinho para escutar. Deixa eles falarem”, afirmou.

O Novo Rumo da Carreira

A mudança de Luiza para o gênero gospel marca uma nova fase não só profissional, mas pessoal. Para a artista, a música agora serve como um canal de expressão de sua crença, independentemente da aceitação de quem prefere seu repertório antigo. Ao expor os comentários de ódio, ela busca não apenas se defender, mas também mostrar que sua paz espiritual está acima das métricas de aprovação das redes sociais.

O posicionamento de Luiza reforça que, para ela, a conexão com o sagrado exige um silêncio que o “ruído” do grande público não consegue alcançar.