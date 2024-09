Virginia Fonseca revela pela primeira vez o rosto do filho e encanta os fãs; VEJA

O nascimento de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, encantou os fãs do casal neste domingo (8/9). A influenciadora digital compartilhou um vídeo emocionante mostrando o rosto do bebê ainda na maternidade, logo após o parto.

O vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostra a família reunida para a chegada do pequeno José Leonardo. Além dos pais, o registro conta com a presença dos avós e amigos próximos, que fizeram questão de celebrar este momento especial. As imagens do parto cesariana e os primeiros momentos do bebê trouxeram uma onda de emoções para todos que acompanharam.

O Dia do Nascimento de José Leonardo

Virginia relatou a felicidade em suas redes sociais: “Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos José Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz demais com sua chegada meu amor”, disse ela.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe já são pais de duas meninas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. A chegada de mais um integrante, portanto, completa ainda mais essa família cheia de amor.

Como foi a Reação de Maria Alice e Maria Flor?

A expectativa pelo nascimento de José Leonardo também tomou conta das irmãs mais velhas. No sábado (7/9), Virginia compartilhou um momento encantador em suas redes sociais. No vídeo, Maria Alice e Maria Flor aparecem conversando com a barriga da mãe, demonstrando ansiedade pela chegada do caçula.

No vídeo publicado no Instagram de Virginia, Maria Alice surge no colo da mãe, pedindo para que José Leonardo nasça. Maria Flor, por sua vez, também mostrou todo seu carinho chamando o irmãozinho. A interação carinhosa entre as irmãs e o bebê em gestação fez com que os seguidores da influenciadora se derretessem de amor.

Quais Foram os Primeiros Momentos de José Leonardo?

No vídeo compartilhado, é possível ver os primeiros momentos do recém-nascido José Leonardo. O bebê aparece saudável e atento à nova realidade após o parto. O casal fez questão de mostrar cada detalhe, desde o momento exato do nascimento até os primeiros cuidados na maternidade.

A chegada de José Leonardo foi motivo de muita comemoração e alegria não só para Virginia e Zé Felipe, mas também para todos os fãs que acompanharam a jornada da gravidez pelas redes sociais. A família recebeu muitas mensagens de carinho e felicitações dos seguidores.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Instagram/Virginia Fonseca