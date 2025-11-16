domingo, novembro 16, 2025
Vulcão entra em erupção, e voos são cancelados no Japão

O vulcão Sakurajima entrou em erupção e lançou uma coluna de fumaça e cinzas a 4,4 quilômetros de altura neste domingo, 16. Ele está situado na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão.

O aeroporto da região teve que ser fechado. Foram cancelados cerca de 30 voos.

A primeira erupção foi registrada por volta de 1h do horário local (16h de sábado pelo horário de Brasília), conforme informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Outras duas explosões ocorrera às 2h30 (17h30 de sábado no Brasil) e às 8h50 (20h50 de sábado no Brasil).

De acordo com a agência de notícias Kyodo, essa foi a primeira erupção com coluna acima de 4 quilômetros em quase 13 meses.

O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão. As informações são do G1 e da Reuters.

