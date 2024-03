Whindersson Nunes e Rafaella Tuma anunciam parceria inédita em série exclusiva

Disponível gratuitamente no Mercado Play, a série reúne histórias divertidas do comediante ilustradas em uma animação cheia de brasilidade para todos os públicos

São Paulo, 14 de março de 2024 – O Mercado Play, plataforma de conteúdos gratuita do Mercado Livre, anuncia uma parceria que promete boas risadas para toda a família, com uma série que é a cara do Brasil. Whindersson Nunes e a ilustradora Rafaella Tuma se unem, pela primeira vez, para dar vida, por meio da animação, às histórias do humorista.

A minissérie “Whindersson Verso”, que estreia com exclusividade no Mercado Play no dia 14 de março, será composta por 8 episódios de 5 minutos cada, e encapsula a essência do humor e da criatividade brasileira, com a lente única de Whindersson Nunes e direção criativa de Rafa Tuma.

A ideia nasceu de um desejo antigo dos fãs da Rafa Tuma, que pediam para contar as histórias icônicas de Whindersson Nunes pelo olhar das ilustrações tão famosas da artista. “Eu me diverti muito dirigindo e planejando cada cena. Apesar do trabalho intenso, minha preocupação era deixar a série leve para que toda família pudesse assistir, fazer as pessoas rirem e manter a essência simples e genial do Whindersson na versão desenho. A produção da série envolveu uma grande equipe, desde storyboarders, animadores, riggers, colorista, pós, composição, trilha sonora, entre outros. Espero de coração que as pessoas também se divirtam assistindo”, celebra a ilustradora.

“Eu sempre fiz conteúdo com a cara do Brasil – falo do rico, do pobre, do sertanejo, do nordestino, da criança, da mãe, da professora. A diferença é que agora o Brasil também está desenhado. E é de graça.”, conta Whindersson Nunes.

Whindersson Nunes conta ainda sobre as expectativas de ver suas histórias ganharem vida com as ilustrações de Rafa. “O mais louco é que, depois de desenhado, vira um conteúdo completamente novo. A primeira vez que eu assisti um episódio, eu falei “eita, fui eu mesmo que escrevi isso?” A Rafa é um fenômeno. E tá muito engraçado”, finaliza ele.

A direção criativa geral da série ficou a cargo de Rafa Tuma, que trouxe sua visão única para a narração visual das histórias. Além disso, a produção da série contou com uma equipe ampla de profissionais dedicados, garantindo uma experiência de alta qualidade para o espectador.

“No Mercado Livre, queremos entregar não só a melhor experiência de compra para os brasileiros, mas também acreditamos no poder de promover momentos inesquecíveis por meio do entretenimento. Por isso, estamos muito animados em trazer essa parceria de tanto sucesso ao público, levando o melhor do humor e talento de artistas brasileiros a um público amplo de espectadores, para todas as idades.”, conta Julia Rueff, Vice Presidente de Marketplace do Mercado Livre.

Para acessar o Mercado Play não é necessário criar uma nova conta ou pagar uma assinatura: fácil de navegar, a plataforma permite que os usuários possam desfrutar de todo o conteúdo audiovisual disponível acessando o Mercado Livre, como já fazem no dia a dia, quebrando as barreiras que existem no acesso ao entretenimento. Dessa forma, a plataforma líder de comércio eletrônico oferece aos seus milhões de usuários acesso ilimitado a um catálogo com curadoria de mais de 1.200 títulos das mais importantes produtoras, estúdios e plataformas da América Latina e de Hollywood, com filmes, séries, documentários, reality shows e conteúdo infantil.