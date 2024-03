Nesta quinta-feira (14), Águia de Marabá e Capital-TO entram em campo em jogo único na segunda fase da Copa do Brasil 2024. A partida vai iniciar às 20h30, em casa, no Estádio Zinho Oliveira. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Águia de Marabá chega nessa disputa após vencer Coritiba por 3 a 2. Atualmente a equipe já jogou 12 vezes, venceu seis, empatou três e foi derrotado em três jogos. Se vencer no jogo de logo mais, vai arrecadar o valor de R$ 2,2 milhões.

Já o Capital-TO, vem de derrota nos dois últimos jogos que disputou. Para dificultar ainda mais a situação a equipe não estará sob comando do técnico Ricardo Lima, expulso na primeira fase da competição. Quem ficará com essa responsabilidade é o técnico da equipe sub-20 do clube.

