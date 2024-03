George Henrique & Rodrigo lançam novo single “Resquícios”

Após o sucesso Beijo Equivocado”, dupla aposta em canção romântica



Eles somam mais de 1 bilhão visualizações no Youtube, cerca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e, também, figuram no TOP 50 da plataforma. Estamos falando de George Henrique e Rodrigo, dupla sertaneja que lançam nesta semana, o novo single, “Resquícios”, após grande sucesso de “Beijo Equivocado” e “Vai Lá Em Casa Hoje”. A nova faixa chega às plataformas digitais de música no dia 14 de março e no Youtube no dia 15 de março.

Consolidados como uma das principais vozes da música sertaneja do país, os irmãos interpretam a canção composta por Elcio di Carvalho, Felipe Viana, Matheus di Pádua e Victor Reis, além de contar com os arranjos de Junior Melo e Rudnei Martins. Resgatando a melodia romântica, característica da dupla, a letra discute o fim de uma relação que ainda traz muitas recordações.

Abaixo, confira um trecho do novo single de George Henrique & Rodrigo, “Resquícios”:

“Será que é saudade ou arrependimento

Imaturidade de um sentimento

Ou só tá difícil de encaixar

Ele aí com resquícios de mim”