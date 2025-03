Barcelona deve ter Taylor Swift como ‘patrocínio’ na camisa contra o Real Madrid

Isto porque, com o patrocínio máster do Spotify, a marca tem, desde 2022, selecionado artistas para aparecerem pontualmente no uniforme em cada El Clásico

Taylor Swift, uma das principais cantoras do pop, deve estar estampada na camisa do Barcelona no clássico com o Real Madrid em maio, pela LaLiga – o Campeonato Espanhol. Isto porque, com o patrocínio máster do Spotify, a marca tem, desde 2022, selecionado artistas para aparecerem pontualmente no uniforme do clube catalão em cada El Clásico.

Segundo a rádio RAC 1, a cantora americana é o nome mais provável para estampar a camisa do Barcelona contra o Real Madrid, no dia 10 ou 11 de maio – com a data exata ainda a ser definida -, no estádio Olímpico Lluís Companys. Além dela, outros nomes levantados pela imprensa espanhola foram os de Ed Sheeran e Travis Scott.

A cantora deve lançar ao menos um álbum neste ano, e o patrocínio pontual, fruto do acordo entre Spotify e Barcelona no início da temporada 2022/2023, pode ser utilizado como uma maneira de promovê-lo. Na discografia de Taylor Swift, a cantora tem regravado seus antigos discos, já que, no acordo com sua antiga gravadora, ela não tinha o direito sobre a produção.

Ainda há dois álbuns que não foram relançados: Taylor Swift (2006) e Reputation (2017). Caso a parceria entre cantora e Barcelona ocorra, ela se juntará a uma longa lista de artistas que, desde 2022, tem dado as caras no clássico com o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. São eles: Drake, Rosalia, Rolling Stones

Karol G e Coldplay

Seguindo a tendência que Spotify e Barcelona tem adotado nesta parceria, o acordo deve ser anunciado no início de maio. Coldplay, última banda a estampar o uniforme do clube, foi revelado ao público como parceiro pontual a menos de duas semanas do clássico – que terminou com vitória por 4 a 0, no Santiago Bernabéu.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, afirma que esta ação é ao mesmo tempo receita de patrocínio para o clube, e uma publicidade pela qual ele não precisa pagar, para chegar, de forma espontânea, ao público das personagens e artistas. “É curioso, não usual, e se mostra os filmes ou álbuns musicais onde geralmente não são mostrados. Acaba também mostrando o clube para um público que pode não ser o dele”, completa.

Namorada de Travis Kelce, tight-end do Kansas City Chiefs, franquia de futebol americano da National Football League (NFL), Taylor Swift é a 10ª artista com mais ouvintes mensais no Spotify – mais de 82,6 milhões de usuários. Entre 2023 e 2024, a americana realizou 149 shows, em 51 cidades de cinco continentes, com a The Eras Tour, turnê com a maior arrecadação da história.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol e enfrenta o Osasuna nesta quinta-feira, 27. O duelo foi remarcado após a morte do médico do clube Carles Miñarro Garcia. O time catalão foi contra a data da partida, que acontece apenas dois dias após a Data Fifa.

Reprodução: Infomoney