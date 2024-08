Zezé Di Camargo e sua mulher acabam levando a pior em ação contra influencer

Na tarde desta quinta-feira (1/8), a influenciadora Vanessa de Oliveira fez uma publicação em seu perfil do Instagram para atualizar seus seguidores sobre o andamento do processo movido contra ela pelo cantor Zezé Di Camargo e sua noiva Graciele Lacerda. Segundo Vanessa, as duas liminares solicitadas pelo casal foram negadas. Visivelmente contente, a influenciadora comemorou o resultado parcial da ação.

Em sua postagem, Vanessa de Oliveira compartilhou a notícia de que Zezé e Graciele tiveram a terceira liminar do Agravante e a quarta liminar de pedido de Segredo de Justiça contra ela negadas. A criadora de conteúdo foi enfática ao afirmar que nunca teve a intenção de ofender ninguém, enfatizando que apenas comentou sobre um caso de conhecimento público.

Processo Movido por Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Vanessa de Oliveira explicou que, como especialista em relacionamento, se sente na responsabilidade de trazer à tona comportamentos de falta de empatia entre mulheres, mencionando o caso de @zilucamargooficial. Na visão da influenciadora, é importante observar e conscientizar sobre tais comportamentos.

O processo movido contra Vanessa de Oliveira surgiu devido ao uso da imagem de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na divulgação de seu curso online, que promete melhorar a autoestima e os relacionamentos das mulheres. O casal alega que a influenciadora usou-os como exemplo de ‘traição’.

A influenciadora mencionou que, no início, Zezé e Graciele não demonstraram interesse em pedir segredo de Justiça. Eles imaginavam que a audiência se voltaria contra a ela, o que, segundo Vanessa, não aconteceu. Após ver o apoio recebido pela influenciadora, o casal tentou uma liminar para que o processo ocorresse em segredo.

O Que é o “Segredo das Amantes”?

O curso promovido por Vanessa de Oliveira, intitulado “Segredo das Amantes”, promete ajudar mulheres a melhorarem sua autoestima e seus relacionamentos. Contudo, o uso da imagem de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda como exemplo de traição no material promocional é o ponto de discórdia que levou à ação judicial.

Qual Será o Próximo Capítulo Dessa História?

Por enquanto, o desenrolar do caso ainda está em aberto. Vanessa de Oliveira continua atualizando seus seguidores sobre cada passo do processo. Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, por sua vez, mantêm seu posicionamento e aguardam novas decisões judiciais.

Seguidores da influenciadora e fãs do casal agora aguardam para ver quais serão os próximos capítulos desta novela jurídica. Enquanto isso, Vanessa continua usando suas plataformas para advogar pelo empoderamento feminino e pela importância da empatia entre mulheres.

