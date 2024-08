MDB realiza convenção neste sábado, 03, na Arena Guilherme Paraense para indicar Igor Normando e Cássio Andrade para a Prefeitura de Belém

A Convenção Municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) será neste sábado, 03 de agosto, às 18h. A Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho) será palco de abertura da corrida eleitoral na qual Igor Normando será oficializado como candidato à Prefeitura de Belém pelo partido. Na ocasião também será anunciado o nome que irá assumir a posição de vice na chapa e da Coligação que apoia Igor Normando e que hoje conta com nove partidos (MDB, federação PSDB/Cidadania, União Brasil, PRD, PMN – Mobiliza, Progressistas, PSB e PSD). O candidato a vice é o ex-deputado federal Cássio Andrade.

O evento contará com a presença do Governador, Helder Barbalho (MDB); do Senador Jader Barbalho (MDB); do Ministro das Cidades (União Brasil), Jader Filho (MDB); do Ministro do Turismo, Celso Sabino; da secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal (União Brasil); do pré-candidato a vice-prefeito, Cássio Andrade (PSD), e outros apoiadores da candidatura de Igor.

Serão anunciados, ainda, os candidatos da coligação ao cargo de vereador para a Câmara Municipal de Belém. A coordenação da campanha informa que será uma festa da democracia.

Serviço

Data: 3 de agosto de 2024

Hora: 18 h

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho). Rod. Augusto Montenegro, 524 – Castanheira, Belém – PA.

