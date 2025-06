70, 35 ou 23 anos? Entenda quando somos mais felizes de acordo com os estudos

Você já se pegou pensando se existe uma fase da vida em que somos realmente mais felizes? Pois saiba que a ciência foi atrás dessa resposta e o resultado pode surpreender (e até inspirar) você!

Um estudo realizado por pesquisadores da Alemanha e da Suíça, com mais de 460 mil pessoas de diferentes países e culturas, revelou que o auge da felicidade chega, pasmem… aos 70 anos! Isso mesmo. Segundo os cientistas, é nessa fase que as pessoas se sentem mais confiantes, tranquilas e satisfeitas com a vida.

A explicação? Aos 70, muitos já deixaram para trás as pressões do trabalho, as preocupações financeiras e a correria do dia a dia. Sobram mais tempo, autocuidado e conexão com quem realmente importa. A maturidade traz, junto com os cabelos brancos, a leveza de quem entende que os desafios ficam no passado e que o futuro pode ser muito mais doce.

O estudo, publicado na revista científica Psychological Bulletin, mostra que a satisfação com a vida tende a cair entre os 9 e 16 anos, cresce gradativamente até atingir o ápice aos 70, e depois começa a diminuir suavemente até os 96 anos, a idade mais avançada analisada.

Mas calma… nem todo mundo concorda com essa “idade da felicidade”. Pesquisadores da London School of Economics apontam que somos mais felizes aos 23 anos, cheios de otimismo e sonhos. Já para um estudo da Universidade de Harvard, o auge chega aos 35, quando muitas pessoas estão mais estáveis emocional e profissionalmente.

No fim das contas, a verdade é que felicidade não tem regra nem rótulo. Ela acontece nas pequenas coisas, nos gestos simples do dia a dia, e pode e deve! ser cultivada em qualquer fase da vida.

Por: Thays Garcia/ Portal A Província do Pará

Com informações Vogue França

