Linha de Outeiro recebe incremento de mais dez viagens nos horários de pico

O prefeito Igor Normando, de Belém, anunciou, nesta sexta-feira, 20, por meio de suas redes sociais, o incremento de mais dez viagens na linha Belém-Outeiro, o que vai atender melhor a demanda. O Distrito de Outeiro, há muito, reclama de mais viagens, de mais ônibus para atender a população que mora ali e trabalha na capital ou outras cidades da Região Metropolitana.

Segundo Igor Normando, os veículos irão “fazer a integração com a estação BRT Maracacuera em horários de pico. É mais mobilidade e mais rapidez no transporte público pra população”.

Ele também explicou que as viagens 100% grátis nos domingos e feriados continuarão, a exemplo do que já acontece em outras capitais brasileiras e que essa gratuidade se estende também aos veículos do tipo “Geladão”.

A ideia do prefeito, que já se reuniu com os órgãos afins, é que nos horários de pico, a população possa ser atendida a contento e, para tal, é necessária a colaboração das empresas que fazem a linha para aquele distrito.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução