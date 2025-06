Equatorial Pará realiza workshop “Cliente é com a Gente: atitude que transforma” em Belém

O evento é voltado para equipes operacionais, atendimento presencial, agentes comerciais, supervisores e demais colaboradores da região.

Com foco em aprimorar o atendimento e fortalecer a cultura de excelência no relacionamento com o cliente, a Equatorial Pará realizou, em Belém, na manhã desta sexta-feira, 20, o workshop “Cliente é com a Gente: Atitude que Transforma”. O evento ocorreu no Mangueirinho, reunindo colaboradores de diversos setores para um momento de capacitação e inspiração.

A iniciativa integra o compromisso da Equatorial Pará em reforçar o protagonismo dos profissionais no atendimento diário ao cliente, buscando soluções mais ágeis, empáticas e eficazes.

Segundo o Superintendente da Equatorial, Eder Oliveira, essa ação, que começou em Belém, também vai se estender para as sedes das regionais da distribuidora como Castanhal, Santarém, Altamira e Marabá, nos próximos dias.

“Essa ação faz parte de uma série de treinamentos com os nossos colaborardes que atuam em diversas frentes. O nosso foco principal é o cliente. Queremos que cada atendimento se torne uma experiência positiva, acolhedora e eficiente”, comenta Eder.

O workshop foi conduzido pelo palestrante Mauro Romero, especialista em desenvolvimento humano e comportamento organizacional, que trará reflexões práticas sobre postura, empatia e protagonismo no atendimento.

“Não se trata apenas de seguir processos, mas de entender que o cliente precisa de alguém que escute, compreenda e resolva com atitude e precisão. Esse encontro é sobre transformar comportamento em resultado”, afirmou Romero.

Neliza Ferraz, gerente de Experiência do Cliente da distribuidora de energia, pontua: “A ação reforça o compromisso da Equatorial Pará com a qualidade no serviço prestado à população e com o desenvolvimento contínuo de sua equipe, garantindo que cada ponto de contato com o cliente seja uma oportunidade de confiança e solução”,