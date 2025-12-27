Max Verstappen dá suas primeiras impressões sobre motor da F1 em 2026

Tetracampeão elogiou som das unidades de potência, divulgado por Honda e Mercedes, depois de expressar abertamente suas dúvidas sobre o novo regulamento

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Max Verstappen deu suas primeiras impressões sobre o motor de 2026 da Fórmula 1, comentando o barulho das unidades de potência, já divulgado por fabricantes como Honda e Mercedes.

O holandês elogiou o som, resultado de um novo regulamento que entra em vigor no ano que vem, com motores divididos meio a meio entre combustão interna e potência elétrica.

“Soou bem. Claro, você ouve o motor em um dinamômetro (equipamento que mede potência, torque e força de motores e é usado em testes e ajustes de desempenho), mas soou cristalino. Não sei se eles desenvolveram o barulho, mas fez um bom barulho”, opinou Max no podcast Talking Bull.

A Red Bull Powertrains, que produzirá os motores da equipe de Verstappen em parceria com a Ford, ainda não divulgou o som de sua unidade de potência.

O tetracampeão já fez comentários sobre suas ressalvas a respeito do novo regulamento, afirmando que pensava em deixar a Fórmula 1 caso não achasse a nova geração de carros “divertida”.

“Meu contrato vai até 2028, mas (minha permanência) vai depender das novas regras de 2026, se elas são legais e divertidas. Se elas não forem divertidas, então não me vejo continuando”, declarou ele ao PA.

Max, que tem 28 anos, já disse que pensa em correr em outras categorias caso saia da Fórmula 1 de forma precoce e garantiu que não pensa em correr apenas para bater recordes.

“Eu tenho várias outras paixões, outras categorias de automobilismo, eu quero passar mais tempo com minha família, e viver na minha própria agenda. E, na minha cabeça, eu sei que quando eu encerrar esse capítulo, está encerrado. Não me vejo parando e voltando depois. Quando eu paro, eu realmente paro.”

REUTERS/Bernadett Szabo