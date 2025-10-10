sexta-feira, outubro 10, 2025
A procissão mais longa acontece nesta sexta-feira (10), confira todos os detalhes

O Traslado para Ananindeua e Marituba terá duração prevista de 10 horas, e a Imagem Peregrina seguirá com o novo manto.

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, a emoção toma conta de toda a Região Metropolitana de Belém com a realização do Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda romaria oficial do Círio de Nazaré. A saída está marcada para às 8h, em frente à Basílica Santuário, e o percurso total será de 52,3 quilômetros, até o Santuário de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, em Ananindeua.

Esta será também a primeira procissão com a Imagem Peregrina de Nazaré vestida com o novo manto, que será apresentado nesta quinta-feira (9), durante missa na Basílica Santuário, às 18h.

O trajeto inclui os seguintes pontos: Basílica Santuário / Av. Nazaré / Magalhães Barata / Almirante Barroso / BR-316 / Passagem São Benedito / Passagem Jarbas Passarinho / Rodovia Transcoqueiro / Rodovia Mário Covas / 3 Corações / Praça da Bíblia / Estrada da Providência / WE-16 / Rua da Providência / Dom Vicente Zico / Travessa SN-3 / WE-31 / Av. Dr. Nonato Sanova / WE-32 / SN-19 / Dom Vicente Zico / WE-54 / Av. Milton Taveira / WE-68 / Tv. SN-21 / WE-72 / SN-23 / Tv. WE-75 / Tv. SN-24 / Arterial 5A / Estrada do Icuí-Guajará / Rua Santa Fé / Av. Prof. Amintas Pinheiro / Av. Independência / Av. Arterial 5A / Av. Rio Solimões / Estrada do Curuçambá / Rua Cláudio Sanders / BR-316.

A duração estimada é de 10 horas, com chegada prevista para às 18h. Ao longo do percurso, a procissão deve reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas. Toda a operação conta com a organização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guarda de Nazaré, DETRAN, Batalhão Águia da PM, Guarda Municipal de Belém (GMB), Guarda Municipal de Ananindeua (GMA), Guarda Civil de Marituba (GCM), Polícia Militar (PM), SEGBEL, SEMUTRAN de Ananindeua, SETRAN de Marituba e Corpo de Bombeiros.

Antes da saída do Traslado, às 7h, haverá missa presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, na Basílica Santuário. Na chegada, a celebração será conduzida por Dom Teodoro Mendes Tavares, bispo de Ponta de Pedras (PA), abrindo a noite de vigília até a Romaria Rodoviária, que parte no sábado pela manhã em direção a Icoaraci. A decoração do andor da Imagem Peregrina é assinada por Paulo Morelli.

A PRF informou que disponibilizará um efetivo de 120 agentes diretamente envolvidos na escolta, 80 viaturas, sendo 60 motocicletas e 20 carros.

História

A procissão é realizada desde 1992 e é a mais longa entre todas as romarias do Círio. Foi durante o episcopado de Dom Orani João Tempesta, arcebispo de Belém entre 2004 e 2009, que o percurso passou a contemplar bairros mais distantes e carentes, ampliando o trajeto em aproximadamente 20 km, com o objetivo de reforçar a evangelização e a presença da Imagem Peregrina nas comunidades.

Ao longo do caminho, empresas, órgãos públicos, instituições, condomínios e fiéis prestam homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Estão previstas três paradas da Imagem Peregrina: no Hospital Ophir Loyola, no Shopping Castanheira e na Paróquia Cristo Rei, no bairro Guanabara.


Foto: Rosana Pinto

