Centro Cultural Banco da Amazônia é inaugurado em Belém com exposição gratuita sobre Nelson Mandela

Belém ganhou nesta quinta-feira (9) um novo espaço dedicado à cultura, à arte e à identidade amazônica. O Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) foi entregue oficialmente, instalado no histórico prédio do Basa, na Avenida Presidente Vargas, e já começa a funcionar com acesso gratuito para a população.

A inauguração contou com a presença do governador Helder Barbalho, da primeira-dama Daniela Barbalho, do presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, além de autoridades culturais e convidados.

Exposição de abertura

A mostra inaugural do espaço chama-se “Mandela Ícone Mundial de Reconciliação”, organizada pelo Instituto Brasil África (IBRAF) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, da África do Sul. Ela apresenta 50 painéis fotográficos e uma instalação audiovisual que narram a trajetória de Nelson Mandela desde sua infância no interior da África do Sul, passando pelos 27 anos de prisão durante o regime do apartheid, até sua eleição como primeiro presidente negro do país.

Além disso, a exposição se estende ao uso de recursos de acessibilidade: há audiodescrição e narração para deficientes visuais, com QR Codes que permitem acesso a conteúdos em áudio.

Estrutura e funcionamento

O CCBA está montado com museografia e espaços para leitura, biblioteca, galerias e salas multiuso, para oficinas e eventos culturais.

Em relação aos horários de visitação: em outubro, o espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h. Em novembro, durante o período da COP30, ele passa a operar de terça a domingo, das 10h às 19h.

Importância para Belém e a Amazônia

Para o governador Helder Barbalho, o new centro representa “um espaço cultural que reafirma Belém como capital da Amazônia e valoriza sua diversidade cultural”. Ele também destacou que a cultura é parte essencial do desenvolvimento social e econômico da região.

Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia, ressaltou que o banco, além da sua função financeira, desempenha papel social ao investir em arte e cultura, fortalecendo laços de pertencimento com a identidade amazônica.