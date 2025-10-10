Príncipe William vai ao Brasil em novembro para evento ambiental e participará da COP30 em Belém

O Príncipe William, de Gales, chegará ao Brasil em novembro para uma série de compromissos focados no meio ambiente. Ele começará o roteiro no Rio de Janeiro, onde participará da cerimônia do Earthshot Prize, prêmio ambiental criado por ele. A cerimônia será no Museu do Amanhã.

Depois disso, William seguirá para Belém, no Pará, para participar da COP30, a cúpula global sobre clima.

Entre os concorrentes brasileiros do Earthshot Prize, destacam-se iniciativas como a “re.green”, uma startup tecnológica que combate o desmatamento, e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), uma proposta do governo de Lula bem ambiciosa na preservação das florestas.

A escolha do Rio para sediar o Earthshot Prize marca uma primeira vez para a América Latina, o que ressalta o papel do Brasil na agenda climática internacional.

Imagem: Chris Jackson/AFP