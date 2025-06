Ação brutal de ficção científica com Gerard Butler é novidade no Prime Video – a classificação indicativa 18 não é coincidência!

Gerard Butler é um dos astros de ação mais populares de Hollywood já há algum tempo. Há mais de 15 anos, ele se divertiu muito no suspense de ficção científica Gamer.

Reprodução Adoro Cinema – Iris Dias

Em termos gerais, existem duas versões de Gerard Butler: o sedutor e charmoso das comédias românticas e o descolado herói de ação. O mesmo tem estado particularmente ocupado nos últimos anos, mas sua carreira de sucesso como um sujeito rude começou com sua lendária interpretação de Leônidas no épico cômico 300 (2006), de Zack Snyder. Desde então, nenhum fã de cinema hesitaria em confiar sua vida ao simpático escocês.

Com Gamer — disponível no catálogo do Prime Video — Butler finalmente se estabeleceu fazendo parte de um show de ação solo! O papel do condenado Kable, que precisa atirar para chegar à liberdade por meio de um jogo mortal, provavelmente ajudou Butler a conseguir mais trabalhos como ator, nos quais ele se destaca, munido de uma dose extra de carisma e uma dose ainda maior de poder de fogo.

90 minutos de aceleração total!

Em um futuro próximo, pessoas ricas têm a oportunidade de participar de um jogo no qual usam nanotecnologia para ganhar controle sobre condenados à morte que competem entre si em uma luta futurista de gladiadores pela vida ou pela morte. Quem sobreviver a 30 jogos ganhará liberdade.

O infame Kable, controlado pelo adolescente Simon (Logan Lerman), já atirou e matou com sucesso em 27 rodadas e agora está prestes a finalmente levar uma vida normal novamente. Se não fosse pelo inventor do jogo (Michael C. Hall), que não tem intenção de deixar seu melhor protegido fugir assim.

Quando Sweet Dreams começa a tocar com imagens tão ricas em contraste quanto distópicas, Gamer pinta uma visão sombria do futuro em segundos — e ao mesmo tempo dá ao público o que é praticamente seu último suspiro pela próxima hora e meia. Os tiros começa depois de alguns instantes e a partir daí, não há mais como pará-los.

Aqui, as faíscas voam, o sangue jorra em todas as direções e tudo é incendiado — às vezes em câmera super lenta para diversão, às vezes tão frenético para o efeito envolvente que você se sente como se estivesse no meio de tudo, preso no jogo, assim como Kable.

E nenhum prisioneiro é feito! Quando as primeiras cabeças são esmagadas e os personagens de carne e osso literalmente explodem na saraivada de balas, fica claro por que a classificação etária deste filme é para maiores de 18.

Não é de se surpreender que o estilo, em última análise, tenha precedência sobre a substância. Semelhante ao filme Adrenalina, Gamer é caracterizado pela pura mania de encenação à qual Mark Neveldine e Brian Taylor mais uma vez dão livre curso. Mas tudo bem: você pode ser “normal” em outro lugar.

Qualquer um que esteja procurando uma experiência de visualização única e intensa e que consiga lidar com ação hiperativa definitivamente não poderá perder este filme. E, no final das contas, a história, que lembra vários filmes e séries, é o suficiente para prender a atenção até o final. Aliás, isso acontece depois de 90 minutos de entretenimento, durante os quais quase não há tempo para ociosidade.