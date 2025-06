Um dos thrillers de vingança mais intensos de todos os tempos – mas poucos viram

Nossa dica de filme é uma mistura de suspense de vingança e faroeste australiano, que não foi exibido nos cinemas aqui. Não é para os fracos de coração, mas merece um público maior.

Reprodução Adoro Cinema – Iris Dias

The Nightingale é um devastador faroeste de vingança, implacável em sua interpretação e enredo. Ele não apenas mostra o papel suposta e erroneamente inútil das mulheres em uma sociedade dominada pelos homens, mas também aborda outro capítulo chocante da história australiana. Tudo isso é soberbamente atuado, encenado de forma cativante e ressoa por muito tempo.

Em 1829, Clare (Aisling Franciosi) , de 21 anos, vive na ilha australiana da Tasmânia e tem tudo tirado dela da maneira mais brutal em poucas horas. A jovem jura vingança e embarca em uma jornada perigosa com o aborígene Billy (Baykali Ganambarr) para rastrear os soldados britânicos. Motivada por um desejo implacável de vingança, ela está preparada para arriscar a própria vida.

Uma mulher busca vingança sangrenta

Com O Barbadook, a diretora Jennifer Kent já alcançou grande sucesso no gênero. Embora The Nightingale não seja um filme de terror, ele se torna muito mais drástico em sua representação do trauma. O faroeste certamente não é para os fracos de coração, embora, de acordo com relatos da mídia, alguns espectadores em Sydney tenham saído do cinema.

No entanto, a violência retratada não tem nada a ver com sensacionalismo, mas é elogiada por muitos críticos como um raro exemplo de representação bem-sucedida da violência, segundo o que diz o The New York Times. De acordo com o artigo, a própria Kent disse:

Uma maneira de olhar para o mundo é: “Se eu me afastar de todo o sofrimento, ele não existe.” A outra opção é encarar o sofrimento abertamente, deixá-lo entrar na sua cabeça, ver como você se sente e deixar que ele o motive a ser uma pessoa mais amorosa e compassiva.

Com Billy, vivenciamos outro personagem cuja vida é determinada pela violência e por trás do qual está um povo profundamente traumatizado. Aqui também era importante para Kent contar sua história da forma mais historicamente precisa e honesta possível, e é por isso que ela trabalhou com anciãos da população indígena da Austrália, como escreve a BBC.

No entanto, The Nightingale não é um filme que pretende educar as pessoas sobre racismo e sexismo com um dedo indicador erguido, mas sim um thriller histórico totalmente emocionante e intransigente que cativa do começo ao fim com seus personagens, atmosfera e história.