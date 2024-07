Acidente com ônibus no interior de SP deixa 10 mortos e mais de 40 feridos

Pelo menos 10 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta sexta-feira, 05, no km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), em Itapetininga, no interior de São Paulo. Outras 42 ficaram feridas, sendo cinco passageiros com ferimentos graves, 13 moderados e 24 leves. As informações são do portal G1.

Ao todo, 52 pessoas estavam no ônibus. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

Conforme a assessoria do Hlob, 43 vítimas foram encaminhadas para a unidade, inclusive o motorista do coletivo. No último boletim divulgado à imprensa, o hospital informou que seis vítimas estavam em estado grave, cinco em estado estável, e outras 32 em estado leve. Já o CHS informou que recebeu uma criança de dois anos com ferimentos leves, e o tio dela, também com ferimentos leves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, informou que 15 pessoas que foram socorridas ficaram presas às ferragens.

Segundo a Polícia Civil, a primeira informação aponta que o volante do ônibus teria travado, o que teria feito o ônibus sair da pista e bater contra um viaduto. A investigação será feita pelo 2º Distrito Policial de Itapetininga. Uma equipe da perícia também foi acionada. O motorista do ônibus deve ser ouvido ainda nesta sexta-feira. Ele informou à Artesp que o veículo teria tido uma pane mecânica.

Conforme apurado pela TV TEM, os corpos das vítimas devem ser encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. Não havia informações sobre o velório até a última atualização desta reportagem.

Faixas bloqueadas e congestionamento

A faixa e o acostamento do sentido sul da rodovia foram bloqueados, e uma faixa do sentido Itapetininga também foi fechada para o trânsito. O trecho foi liberado por volta das 8h20 e o veículo foi retirado para o canteiro central. O congestionamento chegou a seis quilômetros.

O ônibus saiu da cidade de Itapeva e tinha como destino a cidade de Aparecida. O veículo pertence a uma empresa de fretamento, a Onix Turismo.

Ao g1, a Onix, empresa responsável pelo ônibus, informou que o motorista é funcionário da empresa. Também disse que o ônibus tem capacidade para 54 pessoas e foi fretado para realizar a viagem até Aparecida, saindo de Itapeva. Além disso, informou que está aguardar laudos técnicos que devem confirmar a dinâmica do acidente.

Por telefone, a empresa também informou que o grupo costuma fazer a mesma viagem todos os anos e que todos se conheciam. Pelas redes sociais, a empresa manifestou pesar pelo ocorrido e informou que presta apoio aos afetados pelo acidente.

Imagem: Reprodução/TV Tem/G1