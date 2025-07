Torneio leiteiro no Marajó destaca força da produção de leite de búfala no Pará

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Sedap, teve início nesta terça-feira (1º) a 10ª edição do Marajó Búfalos, torneio leiteiro que valoriza a produção de leite de búfala no estado. O evento, que segue até sexta-feira (4), reúne 15 produtores em propriedades de oito municípios marajoaras, além de Abaetetuba e Nova Timboteua, no nordeste paraense.

Realizado pela Associação Paraense de Criadores de Búfalos (APCB), o torneio premia a propriedade com maior volume de leite produzido. As ordenhas acontecem diretamente nas propriedades, às 6h e às 18h, garantindo conforto e segurança para os animais.

A competição também conta com a presença de estudantes dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia de instituições como a Ufra, que atuam como fiscais durante o processo. Para muitos, como a estudante Alessandra Santa Rosa, essa é uma oportunidade única de aprendizado prático e profissionalização no campo.

Além de promover a pecuária leiteira, o torneio serve como vitrine para o crescimento da bubalinocultura no Pará. De acordo com o presidente da APCB, João Rocha, o surgimento de novos laticínios em municípios como Castanhal e Cachoeira do Arari é prova do potencial do setor.

A programação inclui ainda uma disputa entre vaqueiros para avaliar quem realiza a ordenha em menor tempo. Um dos veteranos é Sidney Pinheiro, vencedor de três edições anteriores, que participa desde os 15 anos de idade.

Com apoio técnico da Sedap, da Embrapa e de associações rurais, o torneio fortalece o setor produtivo e coloca o Pará como referência nacional na produção de leite de búfala.

Imagem: Agência Pará