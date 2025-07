Pará alcança menor índice de criminalidade em junho e preserva mais de 1.200 vidas em sete anos

O Pará registrou o melhor mês de junho dos últimos 15 anos no combate à criminalidade, com redução significativa nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que incluem homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

De janeiro a junho de 2025, o estado somou 872 casos de CVLI, número 59,5% menor em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 2.153 casos. Isso representa a preservação de 1.281 vidas paraenses. Em comparação com o primeiro semestre de 2024, a queda foi de 10,38%.

Somente em junho deste ano, foram 145 casos registrados, contra 350 no mesmo mês de 2018 e 156 em junho do ano passado uma redução de 11% em um ano e o menor índice para o mês desde 2010.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, os resultados são fruto de investimentos contínuos e integração entre as forças de segurança do estado. “Nosso compromisso foi colocar o Pará em destaque no combate à criminalidade. Hoje colhemos os frutos desse trabalho com números históricos”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, atribui a queda à intensificação do policiamento, uso de tecnologia e operações conjuntas. Já o delegado-geral da Polícia Civil, Raimundo Benassuly, destacou a atuação estratégica da instituição e a rapidez nas investigações como fatores-chave na redução da violência.

