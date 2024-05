ADEC recebe neste domingo a seleção de Bragança, no Cassazum

O time do Águia Dourada enfrenta em jogo amistoso intermunicipal, neste domingo, 26, a forte equipe do Marrecos Máster de Bragança, onde os comandados do presidente, Suboficial José Rocha, tentarão se reabilitar da derrota sofrida recentemente na cidade bragantina pelo placar de 2 a 1, cuja arbitragem local deixou muito a desejar no decorrer da partida. Ontem, sexta-feira, 24, aconteceu um treinamento tático e físico quando a Comissão Técnica relacionou os 18 atletas.

Logo após encerramento dos trabalhos de treinamentos, a equipe ficou em regime de concentração em suas próprias residências, sob a vigilâncias das próprias esposas, ou seja: não poderão se ausentarem até amanhã.

Os atletas são esses: Artime, Raimundo, Marinho, Rocha, Macarrão, Amarildo, Joélcio, Chagas, Ady, Jorge Luis, Cruz, Diniz, Matias, Furtado, Hélcio, Messias, Ruy e Cravo, este prometendo o gol da “Quadra Junina” em homenagem a todos atletas folclóricos que gostam da época junina, principalmente, Cruz, Messias, Joélcio, Amarildo, Rocha e Ruy.

O jogo será prestigiado pela presidente do Cassazum, Suboficial Heloísa Helena, acompanhada do esposo Joca, que dará o pontapé da partida, atendendo os pedidos da diretoria do ADEC, com respaldo dos atletas.

A partida começará às 9 horas, impreterivelmente, com arbitragem do quadro da Federação Paraense de Futebol. Logo depois do encerramento da partida, a direção do ADEC, e com apoio da presidente Heloísa Helena, servirá o almoço. A delegação do Marrecos Máster retorna a cidade de Bragança, 16 horas, depois da recepção oferecida pelo ADEC e Cassazum.

Imagem: Nonato Batist/Ronabar