Campanha SOS PET – Rio Grande do Sul: Ajude nossos amigos de quatro patas afetados pela tragédia

A Secretaria de Proteção e Defesa Animal (SEPDA) lança a campanha de arrecadação de ração “SOS PET – Rio Grande do Sul”. A iniciativa tem como objetivo garantir alimentação para animais que estão sofrendo as consequências da situação atual.

A ideia é atender os animais desabrigados e seus tutores tenham acesso à comida em meio à crise. Com a colaboração de voluntários e da comunidade em geral, a campanha busca reunir o máximo possível de doações de ração para suprir essa necessidade emergencial.

As doações podem ser entregues na Defesa Civil, em parceria com a SEPDA, localizada na Aldeia Cabana, que é o ponto de coleta oficial da campanha, das 9h às 15h. Todos os tipos de ração são bem-vindos, desde alimentos para cães e gatos até outros animais domésticos.

A solidariedade tem sido o grande pilar desta ação, que já recebeu apoio de diversos setores da sociedade. Empresas locais, organizações não-governamentais e cidadãos comuns têm se unido em prol dessa causa nobre, demonstrando o quanto é importante cuidar não apenas uns dos outros, mas também dos animais que compartilham conosco o espaço e o afeto.

A campanha “SOS PET – Rio Grande do Sul” reforça a importância do cuidado e da empatia com os animais em momentos de crise, e ressalta que cada doação, por menor que seja, faz uma grande diferença na vida desses companheiros de jornada. Juntos, podemos aliviar o sofrimento e oferecer um pouco de conforto a esses seres que tanto nos ensinam sobre amor incondicional e resiliência.

Período de arrecadação

De 09 de maio a 30 de maio

Endereço: Av. Pedro Miranda S/N, Belém, PA – Aldeia Cabana

Foto: Reprodução | Fonte: Agência Belém