Adesão do Pará: confira o que abre e o que fecha no feriado em Belém (15 de agosto)

Na próxima sexta-feira (15), o Pará celebra a Adesão à Independência do Brasil seu único feriado estadual com funcionamento especial em órgãos, comércios e espaços de lazer.
Segundo informações da Prefeitura de Belém, serviços essenciais como arrecadação, saúde, segurança, defesa social, mobilidade urbana, limpeza urbana, assistência social e pontos turísticos funcionarão em regime de escala, garantindo atendimento à população.
Comércio de rua: abrirá das 8h às 18h, em horário especial conforme orientação do sindicato local. Shoppings: lojas funcionarão das 11h às 21h. Praças de alimentação, salas de cinema e academias operarão conforme programação individual.
Cosanpa: lojas de atendimento estarão fechadas, mas o serviço de atendimento ao cliente segue ativo pelos canais remoto.
Hemopa: unidades de coleta estarão disponíveis das 7h30 às 17h, oferecendo atendimento normal no dia do feriado.
Locais de lazer e cultura com horários especiais:
Parque Estadual do Utinga: 6h às 17h
Parque da Cidade: 8h às 22h
Mangal das Garças: 8h às 18h
Estação das Docas: sexta e sábado, das 10h à 1h; domingo até a meia-noite
Museus e memoriais do Estado: 9h às 17h (exceto Museu do Estado, fechado para obras)
Espaço São José Liberto: 10h às 14h
Parque Residência: 9h às 17h
Porto Futuro: 6h às 22h
Parque Cemitério Soledade: 9h às 17h
Theatro da Paz: visitas das 9h às 12h e 14h às 17h
Bancos não abrem e lojas só podem funcionar com acordos
Agências bancárias estarão fechadas, conforme normas da Febraban aplicáveis a feriados estaduais.
O comércio pode operar apenas se houver acordo coletivo, com pagamento de hora extra ou folga compensatória. Caso contrário, a abertura é considerada irregular e sujeita a penalidades.
Imagem: Agência Pará