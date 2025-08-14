Adesão do Pará: confira o que abre e o que fecha no feriado em Belém (15 de agosto)

Na próxima sexta-feira (15), o Pará celebra a Adesão à Independência do Brasil seu único feriado estadual com funcionamento especial em órgãos, comércios e espaços de lazer.

Segundo informações da Prefeitura de Belém, serviços essenciais como arrecadação, saúde, segurança, defesa social, mobilidade urbana, limpeza urbana, assistência social e pontos turísticos funcionarão em regime de escala, garantindo atendimento à população.

Comércio de rua: abrirá das 8h às 18h, em horário especial conforme orientação do sindicato local. Shoppings: lojas funcionarão das 11h às 21h. Praças de alimentação, salas de cinema e academias operarão conforme programação individual.

Cosanpa: lojas de atendimento estarão fechadas, mas o serviço de atendimento ao cliente segue ativo pelos canais remoto.

Hemopa: unidades de coleta estarão disponíveis das 7h30 às 17h, oferecendo atendimento normal no dia do feriado.

Locais de lazer e cultura com horários especiais:

Parque Estadual do Utinga: 6h às 17h

Parque da Cidade: 8h às 22h

Mangal das Garças: 8h às 18h

Estação das Docas: sexta e sábado, das 10h à 1h; domingo até a meia-noite

Museus e memoriais do Estado: 9h às 17h (exceto Museu do Estado, fechado para obras)

Espaço São José Liberto: 10h às 14h

Parque Residência: 9h às 17h

Porto Futuro: 6h às 22h

Parque Cemitério Soledade: 9h às 17h

Theatro da Paz: visitas das 9h às 12h e 14h às 17h

Bancos não abrem e lojas só podem funcionar com acordos

Agências bancárias estarão fechadas, conforme normas da Febraban aplicáveis a feriados estaduais.

O comércio pode operar apenas se houver acordo coletivo, com pagamento de hora extra ou folga compensatória. Caso contrário, a abertura é considerada irregular e sujeita a penalidades.

Imagem: Agência Pará