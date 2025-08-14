Equatorial define atendimento para o feriado de Adesão do Pará, nesta sexta-feira (15)

Atendimentos seguirão disponíveis por telefone e de modo digital. Distribuidora terá equipes de plantão para atender eventuais ocorrências.

A Equatorial Pará informa que as agências e os postos do E+ Reciclagem estarão fechados neste feriado de Adesão do Pará, dia 15. O atendimento do E+ Reciclagem retorna no sábado, 16, enquanto as agências voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 18.

Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente, explica que durante o feriado, os clientes continuam contando com atendimento 24 horas pela central 0800 e pelos canais digitais da distribuidora pelo WhatsApp, site e aplicativo (Android e iOS).

“Equipes técnicas permanecerão de plantão para atender eventuais ocorrências. As pessoas podem usar os meios digitais, sem sair de casa, para solicitar nossos serviços”, afirma.

Central de atendimento

Com ligação gratuita para todo o estado, a central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento, em todos os canais, é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ, do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Pará.

Assistente virtual no WhatsApp – Clara

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia e em qualquer horário. Ela funciona com inteligência artificial e basta salvar o número (91) 3217-8200 no celular e enviar mensagem de texto pelo aplicativo para:

• Informar falta de energia;

• Solicitar religação de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para o titular);

• Código de barra para pagamentos.

Aplicativo para smartphones

O aplicativo Equatorial Energia para smartphones pode ser baixado, gratuitamente, no Google Play (Android) e Apple Store (IOS) para:

• Informar falta de energia;

• Consultar débitos;

• 2ª Via de Conta (para titulares);

• Código de barra para pagamentos (para quem não é titular).

Site – www.equatorialenergia.com.br

O site da Equatorial Pará funciona como uma agência de atendimento online que permite realizar, além dos serviços já disponíveis com a Clara, no WhatsApp, e com aplicativo da distribuidora de energia, mais de 20 tipos de serviços e consultas como:

• Solicitação de ligação nova;

• Troca de titularidade;

• Mudança de data de vencimento;

• Solicitação de fatura por e-mail.

