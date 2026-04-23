Afuá avança para energia limpa com obras que desligam usina a diesel e integram município ao sistema nacional

O município de Afuá, no arquipélago do Marajó, dará um passo importante rumo a uma matriz energética mais limpa e estável. Neste domingo (26), a Equatorial Pará realiza obras que permitirão a desativação da usina a diesel local e a integração da cidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Para a execução dos serviços, haverá interrupção programada no fornecimento de energia das 8h55 às 15h05, período em que equipes técnicas irão atuar na adaptação da infraestrutura elétrica do município.

De acordo com a distribuidora, a medida representa uma transição estratégica: a substituição da geração a diesel — mais cara e poluente — por uma fonte de energia mais estável, econômica e sustentável. O processo inclui reforço na rede, instalação de novos equipamentos e uma série de testes para garantir segurança durante a migração.

Localizada em uma região de várzea e conhecida como a “Veneza paraense”, Afuá possui características únicas, com casas construídas sobre palafitas e acesso predominantemente por vias fluviais. A logística para execução das obras exige deslocamentos por rio ou via aérea, o que torna a operação ainda mais desafiadora.

Além dos benefícios ambientais, a mudança deve impactar diretamente o desenvolvimento local. Com fornecimento mais confiável, o município tende a atrair novos investimentos, fortalecer o turismo e ampliar a geração de emprego e renda.

Segundo a Equatorial, a substituição da geração a diesel pode evitar a emissão de cerca de 440 toneladas de CO₂ por mês — o equivalente a mais de 5 mil toneladas por ano. Desde 2012, a empresa já desativou 23 usinas desse tipo no Pará e prevê encerrar outras nove até 2027.

Orientações à população

Durante o desligamento programado, a recomendação é que moradores evitem qualquer contato com a rede elétrica, já que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Também é indicado desligar o disjuntor geral dos imóveis para prevenir danos a equipamentos.

Em caso de dúvidas ou emergências, os clientes podem acessar os canais de atendimento da distribuidora, WhatsApp Central 0800 091 0196, site www.equatorialenergia.com.br⁠ ou WhatsApp (91) 3217-8200.

Serviço

📍 Desligamento programado em Afuá

🗓️ 26 de abril (domingo)

⏰ 08h55 às 15h05

📌 Área urbana