sábado, abril 25, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Afuá avança para energia limpa com obras que desligam usina a diesel e integram município ao sistema nacional

O município de Afuá, no arquipélago do Marajó, dará um passo importante rumo a uma matriz energética mais limpa e estável. Neste domingo (26), a Equatorial Pará realiza obras que permitirão a desativação da usina a diesel local e a integração da cidade ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Para a execução dos serviços, haverá interrupção programada no fornecimento de energia das 8h55 às 15h05, período em que equipes técnicas irão atuar na adaptação da infraestrutura elétrica do município.

De acordo com a distribuidora, a medida representa uma transição estratégica: a substituição da geração a diesel — mais cara e poluente — por uma fonte de energia mais estável, econômica e sustentável. O processo inclui reforço na rede, instalação de novos equipamentos e uma série de testes para garantir segurança durante a migração.

Localizada em uma região de várzea e conhecida como a “Veneza paraense”, Afuá possui características únicas, com casas construídas sobre palafitas e acesso predominantemente por vias fluviais. A logística para execução das obras exige deslocamentos por rio ou via aérea, o que torna a operação ainda mais desafiadora.

Além dos benefícios ambientais, a mudança deve impactar diretamente o desenvolvimento local. Com fornecimento mais confiável, o município tende a atrair novos investimentos, fortalecer o turismo e ampliar a geração de emprego e renda.

Segundo a Equatorial, a substituição da geração a diesel pode evitar a emissão de cerca de 440 toneladas de CO₂ por mês — o equivalente a mais de 5 mil toneladas por ano. Desde 2012, a empresa já desativou 23 usinas desse tipo no Pará e prevê encerrar outras nove até 2027.

Orientações à população
Durante o desligamento programado, a recomendação é que moradores evitem qualquer contato com a rede elétrica, já que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Também é indicado desligar o disjuntor geral dos imóveis para prevenir danos a equipamentos.

Em caso de dúvidas ou emergências, os clientes podem acessar os canais de atendimento da distribuidora, WhatsApp Central 0800 091 0196, site www.equatorialenergia.com.br⁠ ou WhatsApp (91) 3217-8200.

Serviço
📍 Desligamento programado em Afuá
🗓️ 26 de abril (domingo)
⏰ 08h55 às 15h05
📌 Área urbana

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: “Bonitão?” Marciele e Gabi ficam impressionadas ao verem “Dummy” sem a máscara nos bastidores
Próximo artigo
Vídeo: Noiva surpreende e chega ao próprio casamento dentro de concha de escavadeira

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
GovPa_UsiPazStaIzabel_WebBanner_320x320px_Abr26

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315