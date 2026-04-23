Vídeo: Acidente com caçamba em ponte de madeira quase termina em tragédia em Peixe-Boi, no Pará

Um acidente envolvendo uma caçamba foi registrado no município de Peixe-Boi, no nordeste paraense.

De acordo com informações preliminares, o veículo trafegava por uma ponte de madeira quando a estrutura apresentou falhas, resultando em uma situação de risco.

Apesar do susto, não há informações sobre feridos até o momento.

O caso chama atenção para as condições de infraestrutura em áreas da região, especialmente em pontes utilizadas diariamente por moradores e veículos de grande porte.