Vídeo: Agressão contra criança em via pública mobiliza autoridades em Curitiba

Um registro de violência contra uma criança em plena via pública acionou o alerta das autoridades de segurança em Curitiba.

O caso ocorreu na Rua Jóquei Clube, ao lado de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no bairro Prado Velho, e ganhou repercussão após moradores divulgarem imagens do ocorrido.

Nos vídeos, é possível ver um adulto desferindo tapas e um chute contra um menino que já estava caído no chão. No local, havia um grupo formado por dois adultos e quatro crianças, incluindo um bebê de colo.

A situação gerou forte indignação e deve ser investigada pelas autoridades competentes.