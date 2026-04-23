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Vídeo: Idosa denuncia abordagem de agente da Semob na Avenida Nazaré, em Belém

Uma idosa de 67 anos denunciou a abordagem de um agente da Semob Belém ocorrida na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Nazaré, em frente ao Colégio Marista, em Belém.

De acordo com o relato, ela teria parado o veículo apenas para deixar os netos no local, mas afirma ter sido tratada de forma agressiva durante a abordagem.

Em vídeo que circula nas redes sociais, a idosa critica a atuação dos agentes de trânsito, alegando falta de orientação e foco apenas na aplicação de multas.

O caso repercutiu entre internautas e levanta discussões sobre a abordagem de fiscalização no trânsito da capital paraense. Até o momento, não há posicionamento oficial do órgão sobre o ocorrido.

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