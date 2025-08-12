Agosto Lilás reforça combate à violência contra a mulher no Brasil

O mês de agosto é marcado pela campanha Agosto Lilás, iniciativa criada para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater todas as formas de violência contra a mulher. A data também celebra os 19 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, um marco na luta pelos direitos e proteção das mulheres no país.

A campanha alerta para os cinco tipos de violência previstos na lei: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Muitas vezes, esses abusos acontecem de forma silenciosa, dentro de casa ou em ambientes próximos à vítima, o que reforça a necessidade de informação e apoio para romper o ciclo de agressões.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 1,4 milhão de chamadas ao 190 relacionadas à violência doméstica em 2024. Especialistas destacam que denunciar é um passo fundamental para garantir a segurança da vítima e responsabilizar o agressor.

Entre os canais de denúncia disponíveis, estão o Ligue 180 Central de Atendimento à Mulher e o Disque 100, além das delegacias especializadas e aplicativos de denúncia online.

Durante todo o mês, órgãos públicos, instituições e movimentos sociais promovem ações educativas, palestras, campanhas nas redes sociais e eventos comunitários, buscando conscientizar a população e oferecer suporte às vítimas.

O Agosto Lilás é, acima de tudo, um chamado para que a sociedade reconheça os sinais de violência, rompa o silêncio e se una no enfrentamento desse problema, garantindo que cada mulher possa viver com segurança e dignidade.

Imagem: Arte Redação