terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Parece brinquedo, mas não é: bebê surpreende ao mostrar habilidade com pipa

Um vídeo que mostra o pequeno Davi Lima, de apenas 1 ano e 2 meses, empinando uma pipa sozinho viralizou nas redes sociais. A gravação, feita pelos pais Patrick e Jéssica, revela a impressionante habilidade e coordenação do bebê, que manuseia a linha e levanta o brinquedo com facilidade.

O talento de Davi deixou os internautas surpresos, gerando comentários divertidos. “Se alguém tentar cortar a pipa dele, nós vamos atrás”, brincou um usuário. Outro comentou: “Primeira vez que fui humilhado e fiquei feliz”.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pará e Guiana Francesa avançam em acordo para cooperação territorial e desenvolvimento sustentável da Amazônia
Próximo artigo
Agosto Lilás reforça combate à violência contra a mulher no Brasil

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,877FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315