Parece brinquedo, mas não é: bebê surpreende ao mostrar habilidade com pipa

Um vídeo que mostra o pequeno Davi Lima, de apenas 1 ano e 2 meses, empinando uma pipa sozinho viralizou nas redes sociais. A gravação, feita pelos pais Patrick e Jéssica, revela a impressionante habilidade e coordenação do bebê, que manuseia a linha e levanta o brinquedo com facilidade.

O talento de Davi deixou os internautas surpresos, gerando comentários divertidos. “Se alguém tentar cortar a pipa dele, nós vamos atrás”, brincou um usuário. Outro comentou: “Primeira vez que fui humilhado e fiquei feliz”.

