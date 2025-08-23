Al-Ahli derrota Al-Nassr e conquista o bicampeonato da Supercopa Saudita

Partida foi decidida nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar
Ana Karolina Reis, da CNN
O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 5 a 3 nos pênaltis e conquistou a Supercopa Saudita neste sábado (23), no Hong Kong Stadium.
No tempo regulamentar, os gols do Al-Nassr saíram dos pés de Cristiano Ronaldo e Brozovic, enquanto Kessié e o brasileiro Ibañez marcaram para o Al-Ahli.
Nos pênaltis, a vitória foi decretada após uma disputa de brasileiros: Galeno levou a melhor sobre o goleiro Bento e converteu o pênalti decisivo que deu o bicampeonato à equipe de Matthias Jaissle.
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi marcado por intensidade e reviravoltas. O Al-Nassr impôs seu ritmo e abriu o placar com Cristiano Ronaldo, que abriu o placar de pênalti. O Al-Ahli, que já havia visto um gol de Toney ser anulado, encontrou forças para reagir nos acréscimos: Kessié acertou um belo chute e igualou o placar em 1 a 1, deixando a decisão aberta.
No segundo tempo, as emoções reservadas para os minutos finais. Após diversas interrupções na partida, Brozovic aproveitou um erro de Kessié na saída de bola e colocou o Al-Nassr novamente em vantagem aos 36 minutos.
No entanto, o equilíbrio foi restabelecido pouco depois: aos 43, o brasileiro Ibañez se antecipou à defesa e aproveitou a falha do goleiro Bento em uma cobrança de escanteio, decretando o 2 a 2 e levando a definição do confronto para as penalidades.
Pênaltis!
As seis primeiras cobranças foram convertidas: Toney, Kessié e Mahrez garantiram os gols para o Al-Ahli, enquanto Cristiano Ronaldo, Brozovic e João Félix responderam pelo Al-Nassr.
A decisão começou a mudar quando Mendy brilhou ao defender o chute de Al-Khaibari. Na sequência, Galeno confirmou a vitória e selou a conquista para o Al-Ahli.
Veja finais e campeões da Supercopa Saudita
- 2013: Al-Fateh 3 x 2 Al-Ittihad
- 2014: Al-Nassr 1 (3) x (4) 1 Al-Shabab
- 2015: Al-Nassr 0 x 1 Al-Hilal
- 2016: Al-Ahli 1 (4) x (3) 1 Al-Hilal
- 2018: Al-Hilal 2 x 1 Al-Ittihad
- 2019: Al-Nassr 1 (5) x (4) 1 Al-Taawoun
- 2020: Al-Hilal 0 x 3 Al-Nassr
- 2021: Al-Hilal 2 (4) x (3) 2 Al-Faisaly
- 2022: Al-Ittihad 2 x 0 Al-Fayha
- 2023: Al-Hilal 4 x 1 Al-Ittihad
- 2024: Al-Nassr 1 x 4 Al-Hilal
- 2025: Al-Nassr 2 (3) x (5) 2 Al-Ahli
