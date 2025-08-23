UFC Xangai: Johnny Walker nocauteia Mingyang e encerra “jejum” de dois anos

Brasileiro derrotou promessa chinesa na luta principal do evento, e voltou a vencer na organização

João Pedro Andrada, da Itatiaia

O brasileiro Johnny Walker brilhou no UFC Xangai, realizado neste sábado (23), ao superar o chinês Zhang Mingyang com um nocaute no segundo round da luta principal. O triunfo encerra uma sequência de três lutas sem vitória e recoloca o meio-pesado no caminho rumo ao Top 10 da categoria.

A última vitória do brasileiro havia sido em 2023, quando venceu Anthony Smith, no UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida, em maio daquele ano.

O duelo, realizado no Shanghai Indoor Stadium, começou equilibrado, com ambos os lutadores buscando o golpe certeiro desde o primeiro assalto. No segundo round, Walker encontrou a brecha decisiva: um forte chute baixo que imediatamente tirou a base do rival.

Sentindo as dores, Mingyang caiu ao solo, e o brasileiro aproveitou para desferir uma sequência de golpes até a interrupção do árbitro Marc Goddard, aos 2 minutos e 37 segundos.

Com o resultado, Walker conquistou uma vitória crucial após um ano afastado do octógono, período em que intensificou os treinamentos em Las Vegas. O brasileiro, atual 13º do ranking, brecou a ascensão de Mingyang, que vinha embalado por três triunfos consecutivos no primeiro round e contava com o apoio da torcida chinesa.

Outros destaques do UFC Xangai

O evento também contou com outras lutas de destaque. No co-main event, Aljamain Sterling dominou Brian Ortega e venceu por decisão unânime. Já o russo Sergei Pavlovich superou Waldo Cortes-Acosta em decisão dos juízes.

Pelo card preliminar, o brasileiro Michel Pereira teve uma noite para esquecer. Ele foi nocauteado ainda no primeiro minuto por Kyle Daukaus, que vive grande fase após seu retorno ao UFC.

Todos os resultados do UFC Xangai

Card Principal

Peso meio-pesado: Johnny Walker (BRA) derrotou Zhang Mingyang (CHN) – TKO, R2

derrotou Zhang Mingyang (CHN) – TKO, R2 Peso combinado (69,4 kg): Aljamain Sterling (EUA) derrotou Brian Ortega (EUA) – Decisão unânime

derrotou Brian Ortega (EUA) – Decisão unânime Peso-pesado: Sergei Pavlovich (RUS) derrotou Waldo Cortes-Acosta (DOM) – Decisão unânime

derrotou Waldo Cortes-Acosta (DOM) – Decisão unânime Peso-mosca: Sumudaerji (CHN) derrotou Kevin Borjas (PER) – Decisão unânime

derrotou Kevin Borjas (PER) – Decisão unânime Peso meio-médio: Taiyilake Nueraji (CHN) derrotou Kiefer Crosbie (IRL) – TKO, R1

Card Preliminar

Peso-leve: Gauge Young (EUA) derrotou Maheshate (CHN) – Decisão unânime

derrotou Maheshate (CHN) – Decisão unânime Peso-mosca: Charles Johnson (EUA) derrotou Lone’er Kavanagh (ING) – KO, R2

derrotou Lone’er Kavanagh (ING) – KO, R2 Peso-leve: Rong Zhu (CHN) derrotou Austin Hubbard (EUA) – Decisão unânime

derrotou Austin Hubbard (EUA) – Decisão unânime Peso-médio: Kyle Daukaus (EUA) derrotou Michel Pereira (BRA) – KO, R1

derrotou Michel Pereira (BRA) – KO, R1 Peso-pena: Yi Zha (CHN) derrotou Westin Wilson (EUA) – KO, R1

derrotou Westin Wilson (EUA) – KO, R1 Peso-galo: Su Young You (KOR) derrotou Xiao Long (CHN) – Decisão unânime

derrotou Xiao Long (CHN) – Decisão unânime Peso meio-pesado: Uran Satybaldiev (KGZ) derrotou Diyar Nurgozhay (KAZ) – Finalização, R1

Reprodução/ UFC