Alegria e fé marcam a prova de 5 km da 40ª Corrida do Círio em Belém

O clima de emoção tomou conta do Portal da Amazônia neste sábado (25), durante a prova de 5 quilômetros da 40ª Corrida do Círio, em Belém. Centenas de participantes se reuniram para celebrar o esporte e a fé, transformando a orla da capital em um verdadeiro espetáculo de energia e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Com largada às 6h30 da manhã, os corredores percorreram o trajeto em meio a muita animação e espírito de confraternização. Famílias inteiras, atletas profissionais e amadores compartilharam o mesmo entusiasmo, mostrando que o evento vai muito além da competição é um momento de união e celebração da vida.

Para garantir mais conforto e segurança, a organização decidiu dividir a prova em dois dias: neste sábado, o percurso de 5 km; e no domingo (26), o de 10 km, que promete reunir ainda mais atletas e simpatizantes do Círio. A mudança agradou os participantes, que puderam aproveitar a corrida de forma mais tranquila e organizada.

Antes da largada, o clima de festa já dominava o espaço. A banda “Vem Pro Rolê” animou o público com muito ritmo e alegria, enquanto as crianças se divertiam na “Balada Kids”, criada especialmente para os pequenos atletas. A estrutura contou ainda com pontos de hidratação, equipe médica e ações de incentivo à prática esportiva e à saúde.

A Corrida do Círio é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo e religioso do Pará. Realizada há quatro décadas, ela simboliza não apenas a preparação para o grande fim de semana do Círio de Nazaré, mas também o espírito de solidariedade e superação que define os paraenses.

Com o pôr do sol refletindo sobre a Baía do Guajará, muitos corredores cruzaram a linha de chegada com sorrisos, abraços e promessas cumpridas. Para eles, participar da corrida é mais do que correr é agradecer, celebrar e renovar a fé.

Imagem: Igor Mota/ O Liberal