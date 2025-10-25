sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Alegria e fé marcam a prova de 5 km da 40ª Corrida do Círio em Belém

O clima de emoção tomou conta do Portal da Amazônia neste sábado (25), durante a prova de 5 quilômetros da 40ª Corrida do Círio, em Belém. Centenas de participantes se reuniram para celebrar o esporte e a fé, transformando a orla da capital em um verdadeiro espetáculo de energia e devoção à Nossa Senhora de Nazaré.

Com largada às 6h30 da manhã, os corredores percorreram o trajeto em meio a muita animação e espírito de confraternização. Famílias inteiras, atletas profissionais e amadores compartilharam o mesmo entusiasmo, mostrando que o evento vai muito além da competição é um momento de união e celebração da vida.

Para garantir mais conforto e segurança, a organização decidiu dividir a prova em dois dias: neste sábado, o percurso de 5 km; e no domingo (26), o de 10 km, que promete reunir ainda mais atletas e simpatizantes do Círio. A mudança agradou os participantes, que puderam aproveitar a corrida de forma mais tranquila e organizada.

Antes da largada, o clima de festa já dominava o espaço. A banda “Vem Pro Rolê” animou o público com muito ritmo e alegria, enquanto as crianças se divertiam na “Balada Kids”, criada especialmente para os pequenos atletas. A estrutura contou ainda com pontos de hidratação, equipe médica e ações de incentivo à prática esportiva e à saúde.

A Corrida do Círio é um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo e religioso do Pará. Realizada há quatro décadas, ela simboliza não apenas a preparação para o grande fim de semana do Círio de Nazaré, mas também o espírito de solidariedade e superação que define os paraenses.

Com o pôr do sol refletindo sobre a Baía do Guajará, muitos corredores cruzaram a linha de chegada com sorrisos, abraços e promessas cumpridas. Para eles, participar da corrida é mais do que correr  é agradecer, celebrar e renovar a fé.

Imagem: Igor Mota/ O Liberal

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Circuito Paraense de Skate Street 2025  Etapa Final acontece neste fim de semana em Marabá
Próximo artigo
Festival do Tucunaré reúne gastronomia, cultura e concurso de beleza em Tucuruí (PA)

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315