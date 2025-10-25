Circuito Paraense de Skate Street 2025  Etapa Final acontece neste fim de semana em Marabá

Neste sábado e domingo (25 e 26 de outubro), a cidade de Marabá receberá a terceira e última etapa do Circuito Paraense de Skate Street 2025, organizada pelo Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (Seel) em parceria com a Federação Paraense de Skate (FPS).

A disputa será realizada na Praça Monsenhor Baltazar, com início previsto para as 8h no sábado, quando ocorrerão credenciamento e reconhecimento da pista. No domingo, as atividades começam novamente às 8h, com aquecimento e largada oficial da categoria Infantil às 9h. As categorias abrangem desde a infantil (6 a 8 anos) até master (32 a 40 anos).

O evento reúne mais de 100 atletas de várias regiões do Pará, e serve como seletiva para o Campeonato Brasileiro de Skate uma oportunidade para os skatistas locais mostrarem seu talento e garantirem vaga na competição nacional.

Segundo o secretário da Seel, Cássio Andrade, o circuito é “uma vitrine para nossos atletas” e reforça o compromisso com o esporte urbano e a formação de novos talentos no Pará.

Essa etapa representa um momento importante para o skate no estado, reunindo competição, esporte, juventude e mobilização social.

Imagem: Divulgação